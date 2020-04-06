Москва, , 11:59 — REGNUM Число пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, излечившихся от болезни, увеличилось в Москве на 12 человек. Об этом сообщила 6 апреля журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что 12 пациентов выздоровели в минувшие выходные. Общее число выздоровевших в Москве составляет 210 человек.

Ракова добавила, что после лечения медики проводят повторные тесты, у всех выписанных они оказались отрицательными. Для этого берут мазок из носа и ротоглотки, а также назначают другие анализы.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 апреля в Москве подтверждено 3893 заражений коронавирусом нового типа. Скончались в столице 29 человек.

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