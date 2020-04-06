Липецк, , 11:51 — REGNUM В Липецкой области 6 апреля официально подтверждено восемь новых случая заболевания коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.

Все, у кого был выявлен вирус, либо недавно вернулись из заграницы, либо ранее контактировали с заболевшими. Все они проходят лечение в Липецкой областной клинической инфекционной больнице. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное.

Всего в регионе выявлен 21 человек с подтверждённым диагнозом «коронавирусная инфекция».

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