Краснодар, , 11:50 — REGNUM Более 60 дельфинов погибли на территории Краснодарского края с начала 2020 года. Об этом сообщили в научно-экологическом центре спасения дельфинов «Дельфа». Не исключено, что случаев было больше.

Больше всего погибших среди дельфинов-азовок — 24 особи, также погиб 21 белобочка, восемь афалин, принадлежность 12 особей установить не удалось.

«Следы сетей и орудий рыболовства были зафиксированы на телах 19 дельфинов. У трупов на последних стадиях разложения такие следы обнаружить уже невозможно — только отрезанные плавники», — уточнили в центре.

В 2018—2019 годах на побережье края была зафиксирована гибель более 340 погибших китообразных, у 67 были обнаружены следы сетей.