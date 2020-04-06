Нью-Йорк, США, , 11:49 — REGNUM Во время карантина многие геймеры используют GTA Online как «альтернативу реальной жизни». Об этом 5 апреля сообщило игровое издание Kotaku.

Автор Kotaku отметил, что многие геймеры стремятся посещать виртуальные кинотеатры и казино. Тем не менее, игра не стала полноценным бегством от реальности — в голосовом чате игроки продолжают обсуждать ситуацию в мире и рассказывать друг другу последние новости.

Напомним, GTA Online — это многопользовательская экшен-игра, основанная на GTA V. Её релиз состоялся в 2013 году.

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