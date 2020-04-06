Казань, , 11:59 — REGNUM По прогнозам синоптиков, 6 апреля на территории Татарии ожидается ухудшение погодных условий. Возможны дождь, снег, местами метель и усиление ветра порывами до 18 м/с. Сотрудники ГИБДД по республике призывают водителей к мерам предосторожности на дорогах, соблюдать скоростной режим. Пешеходам в условиях плохой видимости напоминают об использовании световозвращающих элементов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, понижение температуры ожидается и в Поволжье. Согласно прогнозам Гидрометцентра, холодная погода задержится всего до середины недели, а уже в четверг, 9 апреля, сюда вернётся тепло.

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