Тбилиси, , 11:49 — REGNUM Руководитель департамента критической медицины Тбилисского морского госпиталя Марехи Бекая 6 апреля рассказал журналистам о выявлении коронавируса у двух медиков. Об этом сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

По словам медика, заболевание у медработников было выявлено 5 апреля.

«По согласованию с эпидемиологами вчера прием в клинику был прекращен до того времени, пока не замерили температуру обслуживающего персонала, после чего, ночью прием возобновился», — сообщил Бекая.

Он подчеркнул, что заболевшие контактировали с небольшим числом пациентов, они установлены и переведены в карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 6 апреля в Грузии было известно о 188 случаях заражения коронавирусом. В 36 случаях пациенты выздоровели, два случая закончились смертью заболевших.

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