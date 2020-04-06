Москва, , 11:44 — REGNUM В Москве ещё не преодолён пик заболеваемости новым типом коронавирусной инфекцией. Об этом заявил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петраков.

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«Судя по тому, что было выступление президента РФ, и ограничительные меры продлили до конца апреля, то, видимо, пик еще не наступил», — сказал в интервью врач.

Напомним, на сегодняшний день в Москве зафиксировано 4484 случая коронавируса. Российская столица остаётся антилидером среди регионов России по числу выявленных заболевших COVID-19. Только за последние сутки в городе новый тип коронавируса был подтверждён у 591 пациента. По данным оперштаба, в Москве излечились от этого заболевания 206 человек, 29 пациентов скончались.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) Владимир Никифоров заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в России наступит в середине следующей недели — 9−10 апреля. При этом, по его словам, окончание вспышки COVID-19 наступит примерно через 10−12 недель. А завершение пандемии в России главный инфекционист ФМБА предсказал к лету 2020 года.

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