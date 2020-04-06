Оренбург, , 11:43 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года по причине неосторожного обращения с огнем произошло 543 пожара. Рост по сравнению с аналогичным периодом 2019 года составил 91%. С начала 2019 года (по состоянию на 6 апреля) зафиксировано 284 пожара по этой же причине, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Спасатели информируют о трех смертельных пожарах, которые произошли в области с 3 апреля по причине неосторожности с огнем. Так, вечером 3 апреля в поселке Светлый погибли двухлетние близнецы и их отец. В селе Татарская Кагала вечером 4 апреля погиб мужчина 1971 года рождения. Днем 5 апреля в селе Ефимовка в своем доме погиб мужчина 1965 года рождения.

Во всех случаях наиболее вероятной причиной возникновения пожара называют неосторожное обращение с огнем при курении.

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