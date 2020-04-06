Орел, , 11:43 — REGNUM Новый случай коронавирусной инфекции лабораторно подтверждён в Орловской области. Об этом 6 апреля сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Общее число подтверждённых случаев коронавируса в регионе достигло семи. В числе заболевших — люди, вернувшиеся из поездок за рубеж, а также те, кто работал вахтовым методом в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, длительное время орловская область оставалась одним из немногих регионов РФ. где власти не вводили режим самоизоляции. Решение об этом было принято лишь 4 апреля, после того, как стало известно о продлении общероссийских выходных до 30 апреля.