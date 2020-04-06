Минск, , 11:42 — REGNUM В Белоруссии число пациентов, умерших от коронавируса, выросло до 13, сообщили 6 апреля в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

По состоянию на 6 апреля на лечении остаются 634 пациента с коронавирусом. Отмечается, что большинство больных — это лица, которые во время тестирования находились на карантине.

Вместе с тем выздоровели 53 человека. В минздраве Белоруссии добавили, что в лабораториях проведено 40 тыс. тестов на коронавирус.

Напомним, 5 апреля в министерстве здравоохранения Белоруссии сообщали, что от коронавируса скончались восемь человек. Таким образом, за последний сутки умерли пять человек.

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