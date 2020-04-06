Вильнюс, , 11:41 — REGNUM За минувшие выходные, 4−5 апреля и утро сегодняшнего дня, 6 апреля, в Литве суммарно от коронавируса скончались 5 пациентов, а общее число жертв с момента эпидемии достигло 14 человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Число заражённых достигло 843 человек, отмечает литовский минздрав. Руководитель информационной группы при правительственном штабе по ЧС Гедрюс Сурплис сегодня на пресс-конференции заявил, что количество смертей в ближайшем будущем резко возрастёт. На это, по его словам, указывают и расчёты учёных, которые были представлены в Литве 3 апреля и в которых говорится, что в целом число заболеваний в Литве снижается.

Напомним, ранее в Литве представили два варианта развития ситуации: «реалистичный» и «негативный». Согласно обоим прогнозам, пика заболеваемости Литва достигнет 9−12 апреля, после чего число заражённых пойдёт на спад. При этом за год в Литве, согласно первому сценарию, заболеет 4597 человек, а 208 скончаются. По второму сценарию за год суммарное число заболевших составит 5883 человек, умрёт 247.