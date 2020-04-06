Улан-Удэ, , 11:36 — REGNUM Главам районов Бурятии дано поручение определить точки на региональных дорогах, где будут установлены посты. Об этом журналистам сообщил глава республики Алексей Цыденов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, федеральные транзитные дороги перекрываться не будут. При этом он оговорился, что речь идёт не о запрете движения, а о контроле за соблюдением режима самоизоляции.

«Если у тебя есть основание для движения, пожалуйста, едь — никаких вопросов. Те же организации, которые попадают под разрешения — все, пожалуйста, едь, никаких вопросов», — отметил он.

Однако поездки на отдых, к примеру, на Байкал, уже запрещены. Также нельзя перемещаться из района в район, если такие поездки не связаны с работой или доставкой товаров первой необходимости.

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