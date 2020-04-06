Москва, , 11:36 — REGNUM Как и многие жители России, руководитель проекта «Профстажировки 2.0» Илья Семин в разгар мировой эпидемии коронавируса работает на «удалёнке» из дома. В разговоре с корреспондентом ИА REGNUM он отметил, что несмотря на все сложности, именно сейчас наступило время для того, чтобы инвестировать свободные часы в своё развитие и знания. А вынужденная самоизоляция уже в ближайшем будущемпоможет решить проблемы с трудоустройством и сделать карьеру.

ИА REGNUM: Что бы вы посоветовали нашим читателям, которые, находясь в изоляции, уже начали испытывать тревожность за своё будущее?

Илья Семин: Повышенный уровень тревожности связан с двумя вещами: резким изменением привычного образа жизни и тревогой за свои рабочие места. Поэтому мой совет — не забывать полностью на этот месяц про работу. Наоборот, я советую всем активизировать свою креативность, чтобы помочь своим работодателям. Этомогут сделать не только сотрудники, переведённые на «удалёнку» (из дома это не так-то просто, но тем не менее), но и те, кто вынужден сидеть дома без работы.

Есть возможность сгенерировать разные творческие идеи для своих компаний и работодателей — как перестроить процессы, какие антикризисные меры внедрить, какие новые продукты разработать, как перестроить некоторые услуги для их дистанционного получения и для доставки товаров. Это всё принимается работодателями и наоборот, можно сейчас себя проявить. Во вторых — время можно инвестировать в саморазвитие и самообразование. Потому, что коронавирус закончится, а накопленные знания и навыки останутся.

ИА REGNUM: Расскажите о вашем проекте «Профстажировки 2.0», чем он может быть полезен самоизолировавшимся гражданам?

Илья Семин: Если говорить о проекте «Профстажировки 2.0», у нас на платформе размещены более четырёх тысяч кейсов от ведущих работодателей. Это реальные задачи, оформленные в виде кейсов. Каждая компания, работая над решением той или иной задачи, оформила эту работу в кейс и разместила на платформе. И любой студент может предложить своё решение, сделать студенческую работу — курсовк или диплом.

Поэтому сегодняшнее время очень удачно для того, чтобы вникнуть и предложить творческое, креативное решение и проявить себя перед будущим работодателем. Сейчас такое время, когда эта мотивация выходит на первый план. И работодатели видят, какие студенты просто отдыхали, а какие проводили время с пользой. Те, кто занимался самообразованием и развитием, они, конечно, будут для работодателей более приоритетными в будущем при приёме на работу.

А кейсов очень много: и цифровая экономика, и производство. Много кейсов социальной направленности. Например, Общероссийский народный фронт разместил несколько кейсов по антикризисныммерам поддержки в период распространения коронавируса: как привлекать волонтёров, как оказывать адресную социальную помощь незащищённым слоям, экономические меры поддержки. И студенты уже начали предлагать свои решения.

Есть группа студентов юридических специальностей старших курсов, которые уже оказывают консультации в рамках нашего центра поддержки трудовых прав граждан. Потому что сейчас многие сталкиваются с проблемами на работе, как перейти на «удалёнку» и пережить непростое время. Юристы рассказывают, подсказывают, как разговаривать с работодателями. На самом деле, работы очень много, мы фиксируем рост числа студентов, которые регистрируются и участвуют. Потому, что они понимают — это время подходит для инвестирования в себя, в свою будущую карьеру.

ИА REGNUM: Как ваша «удалёнка» проходит?

Мы составляем график, чтобы по возможности не превращать «удалёнку» в такие квази-домашние дела вперемешку с работой. То есть, есть время когда мы сидим работаем, и есть время, когда занимаемся детьми. Чаще всего, это утро и вечер, а также — обед. С графиком проще, детям нужно пояснить, что он работает — как в садике. Вот утром — зарядка, потом самостоятельные занятия — рисование, игры, какие-то видеокурсы, мультфильмы и так далее. В это время папа и мама работают.

Потом мы вместе сидим — у нас обед. Потом опять папа и мама работают — а у детей — своя образовательная программа, какие то настольные и развивающие игры, чтобы можно было руками потрогать — а потом — вечером уже — время опять семейное. Вот через такой график — это не просто сделать — пожалуй, но это лучшая попытка эффективно разделить работу и домашний быт.

ИА REGNUM: Получается?

Илья Семин: Стараемся, не всегда конечно, но по другому вовсе не получится.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 апреля, в 80 регионах России зарегистрировано 6343 случая коронавируса. В своём втором обращении к нации президент России Владимир Путин заявил, что пик эпидемии COVID-19 ещё не пройден, поэтому он видит необходимость в продлении нерабочих дней на месяц — до 30 апреля включительно.

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