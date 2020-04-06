Джакарта, , 11:35 — REGNUM Министерстве по делам религии Индонезии призвало католиков отпраздновать Пасху в этом году в своих домах, с целью предотвращения распространения коронавируса, сообщает Kompas.

«В связи с празднованием Пасхи глава христианской общины призвал верующих праздновать в своих домах», — говорится в заявлении министерства религии Индонезии.

В министерстве религии также выразили надежду, что осуществление причастия может быть отложено до тех пор, пока пандемия не закончится.

Напомним, Индонезия — самая многонаселенная мусульманская страна мира. Католицизм исповедуют около 10% населения страны. 10 апреля 2020 года католики всего мира будут отмечать Страстную пятницу, а празднование Пасхи состоится в воскресенье, 12 апреля 2020 года.