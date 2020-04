Вашингтон, , 11:33 — REGNUM Игра Skater XL покинет «ранний доступ» Steam в июле 2020 года. Об этом 5 апреля сообщил портал PCGamesN.

Skater XL будет доступна «на всех игровых платформ». Сообщается также, что в проекте появятся известные скейтеры (Том Аста, Тиаго Лемос, Брендан Вестгейт и др.) в качестве игровых персонажей.

Напомним, релиз Skater XL в «раннем доступе» Steam состоялся в декабре 2018 года. Игра получила множество положительных отзывов от геймеров.

Читайте ранее в этом сюжете: «Смесь из Xcom и Heroes of Might and Magic» выйдет в апреле 2020 года