Стокгольм, , 11:35 — REGNUM В настоящее время в Швеции предпринимаются серьезные попытки, чтобы иметь возможность проверить как можно больше людей на наличие у них смертельной коронавирусной инфекции. Значительные объемы тестирования в стране начнутся уже на этой неделе и составят порядка 100 000 тестов в неделю, что явится 9-кратным увеличением. Об этом 5 апреля сообщило шведское издание SVT Nyheter.

«В течение нескольких недель мы сможем тестировать 100 000 человек в неделю», — заявила Карин Тегмарк Уизелл, представитель Агентства общественного здравоохранения Швеции.

Сообщается, что сейчас главная задача, стоящая перед Агентством общественного здравоохранения Швеции, состоит в том, чтобы найти стратегию и возможности для увеличения тестирования с целю выявление всех случаев заболевания COVID-19, а затем речь пойдет главным образом о тестировании медицинского персонала.

В настоящее время в Швеции около 12 000 — 13 000 человек проходят тестирование каждую неделю. По словам Карин Тегмарк Уизелл, цифра в 100 000 тестов может быть достигнута уже на следующей неделе.