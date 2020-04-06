Москва, , 11:34 — REGNUM Работа в удаленном режиме именно в нашей компании, можно сказать, эффективна, потому что мы всё-таки разработческая компания, у нас налажены коммуникации на удаленную работу, заявила корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор группы компаний Info Watch, сооснователь «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская.

«Но у многих российских компаний нет такого способа работы. Думаю, что многие страдают от отсутствия непосредственного общения в офисах.

К сожалению, удалённые коммуникации не годятся для сложных переговоров, которые, на мой взгляд, все равно лучше проводить очно. По онлайн-связи часто не слышно собеседника, плывёт изображение, возникают другие технические проблемы.

То есть удаленная работа — это сложно, эффективность падает. Кроме того, удалёнка не надежна с точки зрения утечки данных. Надо понимать, что большинство сервисов дистанционной работы облачные.

Это означает, что содержимое переговоров оказывается в облаке. Где гарантия, что оно не будут сохранено и потом продано сторонним организациям?

Поэтому мне кажется, что после отмены карантина из-за коронавируса всё вернётся к нормальной офисной работе», — считает Наталья Касперская.

Как сообщало ИА REGNUM, в России может быть введён новый тип занятости. Речь идёт о режиме неполной дистанционной занятости.

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