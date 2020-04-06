Тверь, , 11:32 — REGNUM Два новых случая коронавирусной инфекции подтверждено в Тверской области за последние сутки. Данные 6 апреля разместил Роспотребнадзор.

Таким образом, общее число случаев лабораторно подтверждённого коронавируса в регионе выросло до восьми. По данным на 5 апреля, в регионе выздоровели три заражённых коронавирусом — двое выписаны, один готовится к выписке.

Всего на территории РФ число подтверждённых случаев коронавируса превысило 6,3 тыс., только за последние сутки подтверждено 954 случая в 49 регионах. 47 человек скончались.