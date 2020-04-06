Ростов-на-Дону, , 11:35 — REGNUM В Ростовской области количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией остаётся на прежнем уровне четвёртый день. По данным на утро 6 апреля новых заболевших COVID-19 нет, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, передаёт ИА REGNUM.

По состоянию на утро 6 апреля на Дону числится девять подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом информации о выздоровлении пациентов нет, несмотря на то, что первая заболевшая коронавирусной пневмонией ростовчанка была госпитализирована более двух недель назад — 21 марта.

ИА REGNUM ранее сообщало, что у пятерых жителей Ростовской области экспресс-тесты на коронавирус дали положительный результат. В настоящее время анализы потенциальных носителей инфекции находятся на исследовании в референс-центре.

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