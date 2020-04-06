Москва, , 11:31 — REGNUM До 30−40% может снизиться собираемость платежей региональных операторов по вывозу мусора, сообщили 6 апреля в общероссийской общественной организации «Зелёный патруль».

По данным организации, собираемость платежей в марте снизилась до 70% вместо 85%. Это связано с ограничительными мерами, направленными на борьбу с коронавирусом.

Отмечается, что многие предприятия, которые оплачивали услуги по вывозу мусора, закрылись. Это кафе, офисы и другие объекты. Часть мусора, которая ранее вывозилась от предприятий, теперь переместилась в жилой сектор.

Таким образом, нагрузка операторов не уменьшилась, а стоимость соборов сокращается. Организация «Зелёный патруль» призвала принять меры поддержки к операторам ТБО.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля генеральный директор компании «Большая тройка» Артём Седов заявил, что из-за самоизоляции превышены нормативы накопления мусора в жилых секторах.

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