Курган, , 11:31 — REGNUM В Курганской области в январе-феврале 2020 года на 20% увеличилось число людей, пострадавших от укусов животных, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

А именно, в медучреждения обратились 383 курганцев. В прошлом году за первые два месяца было зарегистрировано 317 пострадавших. Кроме того, растёт число укушенных дикими животными: 10 человек против прошлогодних 6.

В целом от нападений животных в 2019 году пострадали 2 586 жителей Зауралья, что на 1,5% больше показателя 2018 года, отметили в управлении Роспотребнадзора по Курганской области. Все обратившиеся в медучреждения пострадавшие прошли своевременную помощь против бешенства.