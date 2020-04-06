Тбилиси, , 11:34 — REGNUM Каковы будут возможности здравоохранения Грузии, если в стране распространение коронавируса достигнет масштабов эпидемии, описала министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе. Об этом 6 апреля сообщает Sova.news.

«У нашей медицинской сферы на данный момент есть возможность управлять ситуацией при 50-ти инфицированных в день. Больничный сектор мобилизован», — заявила Тикарадзе перед журналистами.

Она добавила, что процесс может выйти из-под контроля в случае, если в день число инфицированных коронавирусом будет увеличиваться на 400 — 500 в день, но поводов для паники нет.

Стоит отметить, максимальное число выявленных в Грузии случаев заражения коронавирусной инфекцией в день составляло 21. На утро 6 апреля в общей сложности COVID-19 заболели 188 человек, из которых 36 вылечились.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля Тикарадзе сделала прогноз, что во второй половине апреля число заболевших COVID-19 в день будет достигать нескольких сотен. Это заявление было в тот же день опровергнуто директором Тбилисской инфекционной больницы Тенгизом Церцвадзе. Он сказал, что счет будет идти на десятки случаев в сутки.

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