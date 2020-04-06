Стокгольм, , 12:19 — REGNUM Средний возраст людей, проходивших интенсивную терапию при лечении от COVID-19 в Швеции, составляет всего 60,2 года, тогда как на прошлой неделе показатель был на 3 года выше. Агентство общественного здравоохранения Швеции настаивает, чтобы все лица старше 70 лет ограничили свои социальные контакты, в то время как Шведский регистр интенсивной терапии утверждает, что все люди старше 65 лет принадлежат к группе риска. Об этом 6 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

В последнее время Шведский регистр интенсивной терапии (SIR) предоставлял более подробную статистику, чем Агентство общественного здравоохранения Швеции. Данные из реестра, обновленного 5 апреля, показывают, что 75% из тех, кто находится в реанимационных палатах отделений интенсивной терапии на сегодняшний день, являются мужчинами. 25% пациентов страдают от диабета, у 35% — высокое кровяное давление, а у 25% — хронические сердечнососудистые заболевания. Около 3% находящихся в реанимации страдают от крайней степени ожирения.

Тем не менее, группа шведов, которая превосходит остальных по числу пациентов в интенсивной терапии, является самой старой. Средний возраст тех, кто прошел интенсивную терапию, составляет всего 60,2 года. Наиболее распространенной возрастной группой среди лиц, находящихся в интенсивной терапии, являются лица в возрасте 60−69 лет. Всего в этом возрастном диапазоне находилось 204 пациента. Тем не менее, возрастная группа 50−59 лет не отстает значительно, так 170 человек из нее находились в реанимационных отделениях. В возрастной группе 40−49 лет 79 человек прошли курс интенсивной терапии.