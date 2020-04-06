Симферополь, , 11:34 — REGNUM Состояние крымчан с COVID-19 не вызывает опасений, ни одного из пациентов не подключали к аппарату ИВЛ. Об этом 6 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в республике сообщил министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

«У нас ещё 16 граждан продолжают лечение, но их состояние не вызывает опасений. В обсерваторах — 22 человека. Тяжелых на сегодняшний день нет. На ИВЛ никого нет», — уточнил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние двое суток у трёх жителей Крыма подтвердили диагноз COVID-19. При этом за последние время, по словам специалистов местного минздрава, выздоровело пять человек.

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