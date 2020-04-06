Екатеринбург, , 11:36 — REGNUM Около 200 дошкольников приняли детские сады Екатеринбурга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Детьми занимаются в специальных дежурных группах, которые создали в помощь тем родителям, работающим в нерабочий месяц. Все категории таких родителей ранее прописали в специальном распоряжении.

Уже работает 27 дежурных групп в 22 детских садах. А с 7 апреля 2020 года откроются группы в ещё семи учреждениях города.

Как сообщало ИА REGNUM, детсады обязали вести ежедневную дезинфекцию. Детей же подвергнут обязательным осмотрам, чтобы не допустить вспышек заболеваний.

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