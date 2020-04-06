Барнаул, , 11:34 — REGNUM Чем можно заняться детям и взрослым во время режима самоизоляции, рассказала победительница Всероссийского конкурса «Лига вожатых» Алика Зайцеваиз Барнаула в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

В России до конца апреля продлена нерабочая неделя с режимом самоизоляции с целью снижения темпов распространения коронавируса. Люди, вынужденные сидеть дома, ищут себе полезные занятия. Кто-то смотрит фильмы в онлайн-кинотеатрах, кто-то смотрит театральные постановки, ставшие доступными бесплатно.

Своим опытом проведения выходных дней дома и советами поделилась Зайцева. Она рассказала, чем можно заняться в это время детям.

«Можно детям сейчас заняться саморазвитием на разных платформах, площадках. Это не то, чтобы сериалы смотреть или в игры играть. Это именно развитие навыков. Сейчас очень много платформ открыли бесплатный доступ к своим площадкам. Допустим, обучение графическому дизайну, школы вожатского мастерства», — рассказала общественница.

Она сообщила и о своем проекте, который решила открыть для школьников, в рамках которого ребята смогут получить профессиональные навыки и пользу во время вынужденного нахождения дома:

«Я на следующей неделе запускаю школу вожатского мастерства, и ребята могут также в бесплатном доступе присоединиться и обучаться. Это очень крутая возможность усовершенствовать свои навыки, именно знания, и получить новый опыт. Потом их применять уже где-то в других сферах».

Зайцева рассказал о еще одном онлайн-проекте, который стартует уже сегодня и позволит школьникам лучше разобраться в возможностях дистанционного обучения.

«У нас с сегодняшнего дня стартует новый проект «Задачка со звездочкой». Он будет полезен для школьников, кто выходит на онлайн-обучение, у кого возникают трудности с этим обучением. В каждом регионе России у нас есть своя группа и через эту группу дети могут общаться со сверстниками, делать домашние задания с помощью спикеров, которые будут объяснять темы, отвечать на вопросы, помогать с домашним заданием. Этот проект тоже достаточно интересный, потому что не бросает детей на произвол судьбы в онлайн обучении, которое не понятно пока каким образом будет работать», — рассказала общественница.

Собеседница отметила, что Интернет в наше время позволяет не только развлекаться, но и развиваться в своем профессиональном мастерстве, и даже осваивать новые профессии.

«Интернет открывает очень много перспектив. Нужно уметь ими пользоваться. Нужно правильно показать, как этим пользоваться», — отметила Зайцева.

Она подчеркнула, что этими возможностями могут воспользоваться не только дети, отдыхающие от уроков, но и их родители:

«Тем же родителям на фрилансе можно поискать отличные проекты по графическому дизайну, по разным перепечаткам каких-то текстов. То есть с помощью Интернета можно обеспечить себе дополнительный заработок».