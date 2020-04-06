Стокгольм, , 11:42 — REGNUM Согласно рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции, с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции среди пожилых людей в домах престарелых, важно сохранять раздельный уход за инфицированными и здоровыми. Но 6 апреля шведская новостная служба Sveriges Radio сообщила о том, что ее журналистам удалось связаться с представителями четырех муниципалитетов Швеции, и оказалось, что такое разделение происходит не везде.

Журналисты издания пообщались с Матильдой Бергстрем, которая работает медсестрой в доме престарелых Йортсберга в Фалькенберге. Она рассказала представителям шведских СМИ, что персонал учреждения ухаживает как за больными, так и здоровыми во время одной и той же рабочей смены.

«В каждом отделении есть по десять комнат, и мы обходим и больных, и здоровых в одном и том же отделе», — поделилась медсестра.

Матильда Бергстрем, которая в силу своей профессии непосредственно находится рядом с заболевшими COVID-19 пациентами заявила, что риск распространения болезни от больного к здоровому в домах престарелых очень велик. Причина заключается в отсутствии раздельного ухода за разными группами пациентов в шведских домах престарелых.