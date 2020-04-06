Москва, , 11:17 — REGNUM На сегодняшний день в Москве зафиксировано 4484 случая коронавируса. Такие данные 6 апреля предоставили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Москва остаётся антилидером по числу выявленных заболевших COVID-19. Только за последние сутки в российской столице новый тип коронавируса был подтверждён у 591 пациента.

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По данным оперштаба, в Москве излечились от этого заболевания 206 человек, 29 пациентов скончались.

Также в топ-7 регионов, где зарегистрировано наибольшее количество пациентов с COVID-19, вошли Московская область (387), Санкт-Петербург (226), Республика Коми (90), Ленинградская область (62 случая), Нижегородская область (56) и Краснодарский край (50 случаев).

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Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки, 5 апреля, подтверждены 954 случая новой коронавирусной инфекции в 49 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 6343 заболевших в 80 регионах. При этом число выписанных пациентов увеличилось до 406 человек, а умерших — до 47.