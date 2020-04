Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Пошаговая тактическая игра Fort Triumph выйдет в Steam 16 апреля 2020 года. Об этом 6 апреля сообщает портал PCGamer.

Fort Trimph называют «смесью из Xcom и Heroes of Might and Magic». Сообщается, что в релизной версии игры будет доступна «трёхэтапная» сюжетная кампания.

Напомним, разработчики из CookieByte Entertainment собирали средства на создание Fort Triumph при помощи краудфандинговой кампании на Kickstarter. После этого игра два года провела в «раннем доступе» Steam.

