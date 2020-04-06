Лондон, , 11:19 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по-прежнему находится в госпитале в связи с заражением коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 6 апреля, сообщает Reuters.

Ранее глава британского правительства был изолирован в своей резиденции на Даунинг-стрит, так как у него были обнаружены симптомы коронавирусной инфекции.

Спустя десять дней у Джонсона сохранялись симптомы, поэтому по совету врачей он принял решение о собственной госпитализации. Тем не менее глава правительства, как заверяют члены его кабинета, продолжает полностью исполнять функции премьер-министра.

Напомним, факт заражения Джонсона коронавирусом стал известен общественности 27 марта, он стал первым в мире лидером государства, заразившимся инфекцией.

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