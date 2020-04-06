Москва, , 11:16 — REGNUM Российская компания «Генериум» зарегистрировала в РФ экспресс-тест на COVID-2019. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба компании.

Зарегистрирован тест в Росздравнадзоре РФ был 6 апреля 2020 года. Он создан группой компаний «Медико-биологический союз».

Отмечается, что время получения результата тестирования на коронавирус составляет 40 минут. Его с точность составляет более 94%.

Ранее профессор университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что медики из Турции провели успешные тесты вакцины от коронавируса нового типа на животных.

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