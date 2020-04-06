Москва, , 11:07 — REGNUM Граждане, кто не может вылететь в РФ, получат финансовую поддержку. Об этом сообщил 6 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Граждане, которые планировали вылететь в Россию, но из-за отмены авиасообщения не смогли этого сделать, будут получать также финансовую поддержку на время пребывания за границей вплоть до возвращения в Россию или возобновления регулярного авиасообщения», — сказал он.

По словам главы правительства, до Министерства иностранных дел доведено 500 млн рублей. Эти средства, в первую очередь, пойдут на оплату временного размещения граждан на территории иностранных государств. Выплаты будут осуществляться на карточки граждан после подачи заявления, и первые средства начнут поступать 6 апреля.