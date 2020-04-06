Анкара, , 11:07 — REGNUM Игра Mount & Blade II: Bannerlord получает новый патч (обновление, исправляющее мелкие программные ошибки) каждый день с момента релиза. Об этом 6 апреля сообщает портал PCGamer.

С релиза игры прошло всего семь дней, но за это время Bannerlord получила уже семь патчей. Вероятно, разработчики не остановятся на достигнутом и продолжат исправлять различные ошибки.

Напомним, Mount & Blade II: Bannerlord — это ролевой экшен, посвящённый сражениям средневековых воинов. Релиз проекта в «раннем доступе» Steam состоялся 30 марта 2020 года.

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