Нижний Новгород, , 10:55 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 апреля 10:30 мск выявлено 45 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб России. Таким образом, число подтверждённых случаев заражения в Поволжье выросло до 257.

Так, 16 новых случаев COVID-19 выявлено в Татарии, по девять — в Нижегородской области и Марий Эл, пять — в Пензенской области, по два случая — в Оренбургской области и Чувашии, по одному — в Мордовии и Ульяновской области.

С учетом новых данных общее число граждан с подтверждённой инфекцией в Нижегородской области достигло 56 человек, 41 — в Татарии, 32 — в Пензенской области, 21 — в Пермском крае, 19 — в Саратовской области, 18 — в Кировской области, 17 — в Самарской области, 14 — в Оренбургской области, 13 — в Марий Эл, 10 — в Башкирии, шесть — в Мордовии. пять — в Удмуртии, три случая — в Чувашии и два — в Ульяновской области.

Всего в Поволжье 40 человек вылечились, шесть человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, в большинстве регионов ПФО 6 апреля ряд предприятий возобновили свою работу. Граждане, которые не должны выходить на рабочие места, продолжают выполнять условия режима самоизоляции.