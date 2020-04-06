Чебоксары, , 10:53 — REGNUM В Чувашии на лечении находятся пять пациентов, у которых подтверждён коронавирус. При этом трое из них попали в официальную статистику заражений по Москве, так как сдали тесты в столице и, не дожидаясь результатов, приехали в Чебоксары. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе врио главы Чувашии по итогам планёрки в правительстве.

За сутки, 5 апреля, в статистику Роспотребнадзора в части новых выявленных случаев коронавируса попали два жителя Чувашии. Всего в республике зарегистрировано шесть случаев заражения, из них один пациент прошёл лечение и был выписан.

Вторым пациентом стала женщина, которая прибыла из Москвы на автобусе, не дождавшись результатов теста: в отношении неё возбуждено уголовное дело. Ещё у двоих пациентов подтверждена инфекция 4 апреля: оба они вернулись в Чувашию из Москвы, так же не дождавшись итогов теста на новую коронавирусную инфекцию, при этом один из них прибыл на машине, другой — на автобусе. У всех троих «московские» исследования на COVID-19 дали положительный результат, все трое попали в официальную статистику по Москве.

«Пятый и шестой пациенты с коронавирусом — муж с женой, которые вернулись из Доминиканы: они разу были изолированы, у них подтвердился результат», — говорят чувашские власти.

По данным на 6 апреля, медицинское обследование в Чувашии прошли 1967 человек, под наблюдением врачей остаются 542 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 апреля в Чебоксарах была изолирована работавшая в Москве жительница Нижневартовска, которая не дождалась результатов исследования и на автобусе приехала в Чувашию — по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. После происшествия под медицинское обследование взяты 26 человек.

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