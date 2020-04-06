Москва, , 10:52 — REGNUM Россия не отказывается вывозить сограждан из-за границы в условиях закрытия границ. Об этом 6 апреля заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Хочу подчеркнуть, Россия не отказывалась вывозить своих граждан из других стран. Мы никогда не оставляем наших людей», — сказал он.

Мишустин отметил, что правительством «предпринимаются усилия», чтобы все желающие смогли вернуться домой.

«Для этого надо только подать заявление на портале госуслуг», — пояснил глава правительства.

Тем не менее бывают случаи, когда граждане подают заявку, но не являются на посадку, и самолёты летели домой «буквально пустыми, а те, кому нужно попасть на них, попасть туда не могли».

Он призвал сограждан, находящихся за рубежом, отнестись более ответственно к перелёту, и писать заявления только в тех случаях, если действительно необходимо вернуться домой.