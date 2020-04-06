Тула, , 10:50 — REGNUM Десять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Тульской области за последние сутки. Данные ИА REGNUM подтвердили 6 апреля в региональном оперштабе.

«Пятеро человек контактировали с ранее заболевшими на территории области, трое заразились после контакта в Москве. Один человек заболел после поездки за границу. Еще у одного жителя источник заражения не установлен», — уточнили в управлении пресс-службы по региону.

Все заражённые изолированы, их состояние удовлетворительное, они находятся под медицинским наблюдением.

Также сегодня, 6 апреля, стало известно о пятом случае излечения от COVID-19 — из больницы после получения контрольного отрицательного результата выписана женщина.

В общей сложности в регионе зарегистрировано 39 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 48 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус.