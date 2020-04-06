Кызыл, , 10:49 — REGNUM В Туве по ситуации на 6 апреля нет ни одного подтверждённого случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

3 апреля результаты двух проверок были установлены, как сомнительные. Однако повторная проверка в Центре гигиены и эпидемиологии по республике не выявила инфекцию.

При этом с конца января в инфекционную больницу госпитализировали 39 человек, из которых 25 уже выписаны.

Напомним, ранее региональные власти приняли жёсткие меры против распространения коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, жителям запрещено перемещаться по территории республики. На въездах из других регионов установлены санитарные посты, которые в ближайшее время будут усилены.

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