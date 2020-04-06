Москва, , 10:49 — REGNUM График первых авиарейсов, которые вывезут граждан России из-за рубежа, будет опубликован вечером 6 апреля. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

«Россия не отказывается вывозить своих граждан из других стран, — сказал премьер-министр. — Когда закрыты границы, отменены рейсы, мы предпринимаем усилия, чтобы все, кто хочет вернулся домой».

Он напомнил, что для этого всем желающим необходимо подать заявление на портале государственных услуг. Мишустин отметил, что при эвакуации возникала проблема — граждане подавали заявление, но на посадку не приходили. Он призвал отнестись к подаче заявления более ответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в аэропорту Нью-Йорка собралось около 50 граждан России, которые не смогли вылететь домой из-за отмены авиарейсов «Аэрофлота».

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