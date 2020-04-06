Дар-эс-Салам, Танзания, , 10:59 — REGNUM Сообщество Христианской церкви Гетеринга в районе Кинондони столицы Танзании, Дар-эс-Салама, предоставило продовольственную и лекарственную помощь пожилым жителям города, тем самым призывая их не выходить из дома во избежание угрозы заражения коронавирусом. Об этом передает газета Mtanzania.

Выступая на церемонии выдачи помощи, пастор церкви Дуглас Кимала заявил, что решение предоставить помощь пожилым людям было принято в связи с тем, что они находятся в группе риска.

«Мы выяснили, что заболевание (COVID-19) представляет наибольшую опасность для пожилых людей, поэтому мы проинформировали их, а также предоставили им санитайзеры для рук, который они смогут использовать в случае отсутствия воды», — отметил Кимала.

Он также добавил, что пожилые люди — «родители и воспитатели» всего района, в том числе и церковного прихода.