Джакарта, , 10:46 — REGNUM Представитель правительства Индонезии по вопросу борьбы с коронавирусом Ахмад Юрианто заявил, что на сегодняшний день государство получило пожертвований на сумму более 82,5 млрд рупий ($4,9 млн), сообщает Kompas.

«Более 82,5 млрд рупий получено от граждан со всех уголков мира», — поприветствовал Ахмад Юрианто.

«Правительство, вместе со всеми имеющимися силами, обеспечит максимально возможную защиту всех наших граждан от угрозы коронавируса», — добавил Ахмад Юрианто.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Индонезии подтвердили 2273 случая заражения коронавирусом в стране.

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