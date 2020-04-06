Рязань, , 10:48 — REGNUM Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены за последние сутки в Рязанской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля со ссылкой на региональную оперативную группу.

Информацию о заболевших подтвердили по данным на 10:30. Пять новых заболевших граждан изолированы, установлены лица, с которыми они контактировали. В Москву на подтверждение направлены анализы ещё 18 человек, которые находятся под врачебным контролем.

Таким образом заболевание COVID-19 подтвердилось у 17 рязанцев. Трое выписаны, они здоровы.