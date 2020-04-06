Воронеж, , 10:44 — REGNUM Девять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено на территории Воронежской области за последние сутки, об этом сообщил региональный оперштаб 6 апреля.

В числе заболевших — женщина 63 лет и мужчина 72 лет, приехавшие из Франции, 29-летняя женщина, приехавшая из соседнего региона, 64-летняя женщина, приехавшая из Подмосковья, женщина 35 лет, приехавшая из Москвы. Также вирус подтверждён у женщины 31 года, женщины 49 лет и мальчика семи лет, которые контактировали с человеком, вернувшимся из-за рубежа, и у женщины 43 лет, прибывшей из Дании. В большинстве случаев клинические проявления вируса либо отсутствуют, либо выражены слабо или умеренно.

«Состояние пациентов удовлетворительное. Они получают лечение. Полный круг контактов пациентов установлен, с ними ведётся работа», — уточнили в оперштабе.

Общее число подтверждённых случаев нового коронавируса на территории Воронежской области выросло до 23.