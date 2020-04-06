Самара, , 10:48 — REGNUM Ложную информацию о якобы получении компенсации за карантин распространяют в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба оперативного штаба.

По сообщению пресс-службы ведомства, в мессенджерах жителей приглашают в группу под видом Госуслуг и просят пройти регистрации для того, чтобы получить «компенсацию».

Сообщается, что данная информация является недостоверной, а распространяют ее мошенники.

Чиновники напоминают, что за распространение фейковых новостей и информации предусмотрена ответственность и штрафы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области зарегистрировано 17 заболевших новой коронавирусной инфекцией.

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