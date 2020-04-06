Санкт-Петербург, , 10:50 — REGNUM За прошедшие сутки в Ленинградской области выявлено пять новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Таким образом, в регионе на утро понедельника, от COVID-19 лечатся 62 человека.

Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба администрации региона со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ленинградской области.

«Тесты показали положительный результат у жителей деревни Разметелево Всеволожского района и городов Всеволожск и Тихвин», — уточняют в пресс-службе.

В целом на сегодня самое большое число заразившихся инфекцией — в Мурино — семь зараженных, следом — Гатчина и Тихвин, по пять жителей с COVID-19 в каждом городе, посёлок Гончарово Выборгского района Ленобласти и город Выборг — по четыре человека в каждом.

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