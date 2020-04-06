Москва, , 10:40 — REGNUM В России подтверждено 954 новых случая коронавирусной инфекции в 49 регионах. Об этом 6 апреля сообщили в московском оперативном штабе по профилактике коронавируса.

Лидером является Москва — 591 случай. В Московской области 82 заболевших. Заражение 35 человек подтвердили в Петербурге, 31 — в Коми, 16 — в Татарии, 11 — в Краснодарском крае.

По десять человек подтверждено в Ивановской, Тульской и Вологодской областях. По девять — в Воронежской, Нижегородской областях, Ставропольском крае и Марий Эл. В Липецкой, Тамбовской областях и Бурятии заболели по восемь человек. Семь человек заболели в Волгоградской области. В Адыгее и Архангельской области — по шесть. По пять — в Брянской, Ленинградской, Рязанской областях, Дагестане, Алтайском крае и Пензенской области.

Два пациента с коронавирусом умерли.

Всего в России зарегистрировано 6 343 случая коронавируса в 80 регионах. Летальных случаев — 47.

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