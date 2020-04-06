Советская Гавань, Хабаровский край, , 10:48 — REGNUM В Советской Гавани Хабаровского края судебные приставы, исполняя решение суда, закрыли крупнейший в городе торговый центр. На такие меры власти пошли так как в ТРЦ работала сотрудница с подтверждённым диагнозом COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

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Руководство и собственник крупнейшего в городе ТРЦ «Арбуз» было предупреждено о необходимости отправлять на карантин и не допускать в работе лиц, прибывающих из-за рубежа, лиц, которым выдано предписание о самоизоляции.

Однако даже после того, как у одной из сотрудниц был подтвержден коронавирус, а руководство ТРЦ получило предписание о закрытии, предприятие продолжило работу. Теперь «Арбуз» опечатан и закрыт.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае подтверждено 11 случаев коронавируса, два из них в Советской Гавани.