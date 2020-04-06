Сеул, , 10:43 — REGNUM С 20 апреля учащиеся 1−2 классов начальных школ в Южной Корее приступят к дистанционному обучению по государственному образовательному каналу EBS. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства образования страны.

По их словам, соответствующий план учебной программы уже подготовлен. Известно, что данное решение принято в связи с тем, что ученикам первых — вторых классов начальной школы сложно усидеть за умными девайсами в течение 40 минут, поэтому уроки будут проводится в интерактивной форме.

Отмечается, что каждый ребенок также получит «пакет», содержащий письменные задания и материалы, которые можно выполнять во время просмотра образовательного телеканала EBS. Посещаемость учеников будет проверяться посредством комментариев на специальных сайтах или обмена текстовыми сообщениями с родителями.

Напомним, что по распоряжению правительства, учащиеся третьих классов средних и старших школ приступят к занятиям 9 апреля, учащиеся первых-вторых классов средних и старших школ и учащиеся четвертых-шестых классов начальной школы — 16 апреля, а учащиеся первых-третьих классов начальных школ — 20 апреля.