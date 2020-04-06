Владикавказ, , 10:35 — REGNUM В Северной Осетии подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция» у восьмерых человек. Такие данные приводит управление Роспотребнадзора РСО-Алания на 08:20 6 апреля.

По данным надзорного ведомства, под медицинским наблюдением в республике находятся 700 человек. После двухнедельного карантина сняты с наблюдения 822 человека.

В минздраве Северной Осетии сообщили, что шестеро человек (из них двое в реанимации) с подтвержденным диагнозом COVID-19 находятся в республиканской клинической больнице. Под аппаратами ИВЛ из них — трое. Кроме того, в этом же медучреждении находятся еще шесть человек, тесты которых еще не подтверждены. Из них четверо — в реанимации.

В республиканской детской клинической больнице находятся четыре пациента, ожидающие результаты лабораторного исследования.

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