Чебоксары, , 10:33 — REGNUM В Чувашии 16 апреля состоится очередная сессия регионального парламента, который планируется провести в привычном, очном формате. Парламентарии будут сидеть в масках, сообщается на сайте Госсовета.

Данное решение было принято на совещании с руководителями комитетов парламента, которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Сессия запланирована на 16 апреля, в настоящее время в повестке дня — «порядка 8−10 проектов законов», в том числе социального характера. Кроме того, будет представлен годовой отчёт о деятельности регионального правительства.

Накануне сессии состоятся заседания комитетов, которые пройдут в удалённом режиме.

Что касается самой сессии, то её планируют провести очно. Исполняющий обязанности руководителя аппарата Госсовета Чувашии Вячеслав Трофимов доложил, что для «проведения сессии в большом зале заседаний для всех участников сессии закуплены медицинские маски, а также передвижные дезинфекторы воздуха», говорится в сообщении.

Отметим, что в числе проектов закона, которые будут внесены на рассмотрение парламента — новая редакция закона «О Государственном Совете Чувашской Республики»: согласно поправке, предусматривается возможность проведения сессий «дистанционно в формате видеоконференцсвязи» в период режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.